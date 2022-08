Estoril anuncia chegada de 'El Toro'

O Estoril anunciou esta tarde a contratação, a título de empréstimo, do avançado brasileiro Erison, conhecido no Brasil como 'El Toro'. O dianteiro, de 23 anos, chega ao clube da Linha cedido pelo Botafogo de Luís Castro por uma temporada.Nos cariocas desde o início de 2022, quando foi contratado ao Brasil de Pelotas, marcou em 32 jogos (entre Brasileirão e Carioca) um interessante registo de 15 golos, oito no estadual e sete no campeonato principal.