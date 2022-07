Estoril anuncia o internacional camaronês James Léa-Siliki

O internacional camaronês James Léa-Siliki foi esta sexta-feira anunciado oficialmente como novo jogador do Estoril.

Léa-Siliki foi o primeiro de vários reforços com apresentação marcada para este fim de semana na Amoreira a ter a sua contratação anunciada pelo Estoril Praia nas suas redes sociais.

"Bem-vindo Léa-Siliki, és Mágico," pode ler-se no breve texto que tornou pública a chegada do médio-centro contratado pelo clube da linha de Cascais ao Rennes, emblema da 1.ª Liga francesa, e que completou a sua formação no Guingamp, igualmente de França.

James Léa-Siliki, que regista 11 internacionalizações pela seleção dos Camarões, esteve emprestado pelo Rennes ao Middlesbrough, da 2.ª Liga inglesa de futebol, na época passada.

A lista de reforços do Estoril Praia para a temporada 2022/2023 inclui ainda Pedro Álvaro (ex-Benfica B), Gonçalo Esteves (ex-Sporting), Tiago Araújo (ex-Arouca), Titouan Thomas (ex-Olympique Lyonnais, França) e Rodrigo Martins (ex-Mafra).

O Estoril Praia segue a preparação para o início da época na I Liga de futebol, cujo arranque está marcado para o dia 06 de agosto, no Estádio António Coimbra da Mota frente ao Famalicão, num jogo marcado para as 18:00.

Até à estreia oficial, os 'canarinhos' realizam no domingo, também no seu estádio, um jogo de preparação frente ao Fulham, da 1.ª Liga inglesa, que será também o primeiro contacto do plantel para esta temporada com público nas bancadas - todos os encontros anteriores foram disputados à porta fechada.