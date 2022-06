Estoril confirma contratação de Titouan Thomas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmada a chegada de Titouan Thomas ao Estoril. A confirmação foi dada há pouco pelos canarinhos e também pelo Lyon, o clube no qual o médio de 20 anos atuava desde 2017. De acordo com a nota emitida, o emblema francês reserva para si 30% de uma futura venda do jogador.