Estoril derrota Mafra e Rodrigo Martins marca à antiga equipa

O Estoril, da Liga Bwin, venceu este sábado o Mafra, do segundo escalão, por 1-0, em jogo-treino realizado à porta fechada no Estádio António Coimbra da Mota.

No primeiro de dois jogos agendados para este sábado para o emblema da Linha de Cascais - pelas 19 horas, os comandados de Nélson Veríssimo defrontam os ingleses do Brighton & Hove Albion em mais um encontro à porta fechada -, os canarinhos venceram o oponente da Liga Sabseg com um golo solitário apontado aos 75 minutos.

O único golo do encontro foi apontado por Rodrigo Martins, reforço do Estoril para a nova temporada, que o contratou ao Mafra, equipa que o avançado representou entre 2020 e 2022.