Estoril na máxima força para a receção ao Sporting

O plantel do Estoril regressou ontem de manhã ao trabalho e começou a preparar a receção ao Sporting, domingo à noite. Um treino no qual reinou a boa disposição pois foi o primeiro após a vitória em Tondela, que permitiu à equipa isolar-se no 2º lugar da Liga Bwin, com dois pontos de vantagem sobre FC Porto e... Sporting.

Para Bruno Pinheiro o cenário também não podia estar melhor. O técnico tem todo o plantel à disposição, sem castigados nem lesionados. Na jornada anterior, o central Ferraresi foi poupado por ter treinado só dois dias pois esteve na seleção da Venezuela. A verdade é que o estreante Patrick William, que o substituiu no onze, fez uma boa exibição e entendeu-se bem com Lucas Áfrico, mostrando ser uma boa opção para o lugar.