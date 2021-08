António Xavier pode ser o próximo reforço do Estoril. O extremo, de 29 anos, está a ser negociado com o Panathinaikos e o empréstimo até ao final da época é uma forte hipótese. Segundo Record apurou, já há acordo com o jogador – que deixou o Tondela para rumar à Grécia em 2020 – e falta apenas fechar o negócio com o Panathinaikos.