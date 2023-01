Estoril oficializa contratação do avançado Carlos Eduardo por empréstimo

O Estoril anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Carlos Eduardo por empréstimo até ao final da época, dando continuidade a uma reabertura de mercado na qual já anunciou uma outra contratação e um total de três renovações.



O clube da Linha de Cascais anunciou o acordo com uma publicação nas suas redes sociais, começando por uma breve apresentação de boas-vindas. "Bem-vindo Carlos Eduardo, és Mágico!," pode ler-se, seguida de outra publicação na qual especifica os termos em que o jogador de 26 anos chega ao Estoril.

Carlos Eduardo chega a título de empréstimo por parte do Palmeiras, da primeira divisão do Brasil, até ao final da época e coloca-se ao serviço do treinador dos canarinhos, Nélson Veríssimo, depois de ter cumprido a época passada também por cedência temporária do emblema sediado em São Paulo, mais concretamente ao Red Bull Bragantino, igualmente do escalão maior do futebol brasileiro e ao serviço do qual realizou 28 jogos oficiais, sem qualquer golo marcado.

Antes, o avançado, que pode alinhar no centro do ataque ou por ambos os flancos, já havia sido emprestado, por duas épocas e meia, ao Athletico Paranaense, também a militar no principal campeonato do Brasil, onde realizou um total de 83 partidas e dez golos marcados.

O atacante que cumpriu toda a formação no Goiás, do seu país, ruma a Portugal para cumprir a segunda experiência fora do seu país, dado que em 2019 representou os egípcios do Pyramids, onde realizou dez encontros e marcou um golo, seguindo no mesmo ano para o Palmeiras, no qual atuou por meia época (19 jogos e um golo) e com o qual ainda mantém contrato.

No mesmo dia em que contratou um avançado, o Estoril anunciou também a saída de um elemento do seu setor atacante, com a partida de Iuri Tavares, que fez parte de duas convocatórias para a Taça da Liga, mas apenas evoluiu ao serviço da equipa sub23. O avançado de 21 anos ruma aos Estados Unidos, onde irá representar o Charlotte FC, que disputa a liga profissional do país, num acordo válido para as próximas quatro épocas.