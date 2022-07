Estoril oficializa Nélson Veríssimo

O Estoril oficializou este sábado a chegada de Nélson Veríssimo, novo treinador da equipa principal dos canarinhos, tal comoO técnico português, que sucede no cargo a Bruno Pinheiro, deverá orientar o treino dos estorilistas na segunda-feira, e deve já contar com a ajuda dos adjuntos Marco Pimenta e Marco Pedroso, que o acompanharam na saída do Benfica.Recorde-se que esta é a primeira experiência de Nélson Veríssimo fora das águias: o treinador português, que trabalhou no clube da Luz desde 2012, orientou a equipa principal dos encarnados na temporada passada.