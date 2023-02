Estoril oficializa Ricardo Soares

Ricardo Soares foi oficializado como o novo treinador do Estoril, tal como Record adiantara , assinando com o clube da Linha até ao final da presente época, tendo ainda a possibilidade de prolongar este vínculo por mais uma temporada.Natural de Felgueiras, o técnico de 47 anos regressa ao futebol português após uma passagem sem sucesso pelo Al-Ahly, equipa onde somou nove vitórias em 17 jogos. Antes de rumar ao Egito, Ricardo Soares contou com passagens bem sucedidas por Vizela, Chaves, Académica, Sp. Covilhã, Moreirense e, mais recentemente, Gil Vicente.Agora, sucederá a Nélson Veríssimo no comando do Estoril, que ocupa o 15.º lugar da Liga Bwin, com 22 pontos, apenas uma posição acima dos lugares de despromoção.