Estoril Praia derrota Estrela da Amadora em jogo-treino

O Estoril, da Liga Bwin venceu este sábado o Estrela da Amadora, da Liga Sabseg, por 4-2, em jogo particular realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

O encontro contou com quatro golos no primeiro tempo, divididos entre os dois conjuntos, graças a dois golos de Alejandro Marqués, que bisou pelo Estoril, e outros dois de João Silva, que também marcou por duas vezes pelo Estrela da Amadora.

Depois de as duas equipas alterarem por completo os respetivos onzes ao intervalo, a segunda parte ditou uma maior superioridade do emblema da Linha de Cascais, que marcou por mais duas vezes através de um autogolo de Afonso Pinto e de uma grande penalidade convertida por Francisco Geraldes, que ditou o 4-2 final.