Estoril reforça-se com dragões e outros nomes experientes

Romário Baró e Rodrigo Valente, do FC Porto, Xavier, do Panathinaikos, e Rui Fonte, do Sp. Braga. O último dia de mercado foi animado na Amoreira. O Estoril viu chegar quatro jogadores e o grupo ficou com mais opções para o meio-campo e para o ataque. O bom arranque na Liga Bwin parecia revelar um plantel a não precisar de mais ninguém mas a chegada de quatro reforços promete tornar as convocatórias numa dor de cabeça para Bruno Pinheiro. Quando é por excesso, como neste caso, nenhum treinador se importa com isso.

Dos quatro reforços, Romário Baró é o único que foi para o Estoril emprestado. O médio fica na Amoreira só até final da época e nem há opção para compra do passe. Também para a zona central do meio-campo chegou Rodrigo Valente, que jogava na equipa B dos dragões. O médio assinou por três épocas mas o Estoril ficou apenas com 50 por cento do passe, enquanto o resto ainda pertence ao FC Porto.

Para o ataque chegaram dois nomes experientes. Para a esquerda, Xavier, 29 anos, ex-Panathinaikos, assinou por três épocas. E o tão aguardado ponta-de-lança é Rui Fonte, que se desvinculou do Sp. Braga e assinou pelos canarinhos.