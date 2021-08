A SAD do Estoril continua a assegurar os próximos anos do plantel com aposta na formação e, depois de Dani Figueira e de Chiquinho, desta vez foi Lucho Vega a renovar contrato. O médio argentino, de 22 anos, renovou até junho de 2024 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.