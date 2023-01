Estoril segura médio holandês com contrato até 2027

Finn Dicke assegura a sua casa



Chegou esta temporada para os Sub23 e com 18 anos assina contrato até 2027



No momento da renovação, o jogador mostrou-se pronto “Estou muito feliz por continuar no Estoril Praia e com a ambição de atingir todos os objetivos”.#EstorilPraia pic.twitter.com/kxwo3phgiT — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) January 31, 2023

O Estoril contratou o médio Finn Dicke, que estava desde o início da época nos canarinhos por empréstimo do Den Haag.O holandês de 18 anos assinou contrato até junho de 2027, ele que contabiliza 10 jogos ao serviço da equipa de Sub-23 estorilista. "Estou muito feliz por continuar no Estoril e com a ambição de atingir todos os objetivos", disse o jovem, citado pelo clube da Linha.Refira-se que o clube tem estado muito ativo neste último dia de mercado. Já garantiu dois médios por empréstimo: Brandon Aguilera