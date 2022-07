E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril derrotou esta quarta-feira o Sporting B, do terceiro escalão, por 3-2, em jogo-treino realizado à porta fechada no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

O emblema da Linha de Cascais, que disputou um primeiro encontro no período da manhã e igualmente à porta fechada, no qual levou de vencida o Estrela da Amadora, da Liga SABSEG, por 3-1, derrotou ao final da tarde a equipa B sportinguista.

Os golos do Estoril foram marcados por Gilson Benchimol, Arthur Gomes, que já havia marcado no encontro anterior, e Bernardo Vital.