Estoril tem 28 casos de Covid-19: canarinhos pretendem adiar jogo com o FC Porto

Os mais recentes testes à Covid-19 realizados pelo Estoril resultaram na deteção de mais 17 casos positivos, que fazem o número de infetados no plantel canarinho ascender aos 28 - entre jogadores e equipa técnica. Desta forma, sabe, os responsáveis do clube da Linha já terão expressado a sua intenção de pedir o adiamento do encontro com o FC Porto, marcado para sábado.Lembre-se que a primeira intenção dos canarinhos passava por alinhar com elementos dos Sub-23 diante dos dragões, mas em face do aumento de casos no plantel a postura irá mudar.