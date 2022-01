Estoril vai apresentar-se com Sub-23 frente ao FC Porto

O Estoril vai apresentar-se na receção ao FC Porto, na próxima jornada da Liga Bwin, marcado para sábado, no António Coimbra da Mota, com uma maioria de jogadores de sub-23 na ficha de jogo.Fonte oficial da SAD dos canarinhos revelou esta medida tomada pelo clube devido aos casos de jogadores infetados com Covid-19 no plantel principal. O número de jogadores impedidos pode aumentar no regresso aos treinos pois os jogadores estiveram todos em contacto nos últimos treinos de 2021.