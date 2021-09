Euforia não entra no balneário do Estoril

Nem o adepto mais ferrenho do Estoril achava possível chegar ao final da 5ª jornada da Liga Bwin isolado no segundo lugar, dois pontos à frente de Sporting e FC Porto e também a dois pontos do líder Benfica, mas a verdade é que essa é mesmo a realidade. Depois de mais uma vitória, a quarta neste campeonato, o plantel canarinho reuniu-se no centro do relvado do Estádio João Cardoso, em Tondela, num momento sempre especial, como revela Lucas Áfrico.

“Assim que o jogo terminou, fizemos a nossa roda e parabenizámos todos pelo esforço e, principalmente, pela vitória. A energia é muito boa em toda a equipa, estamos focados e a trabalhar cada vez mais”, começou por dizer à sua assessoria o defesa-central, de 26 anos. Ele que foi titular em todos os jogos na Liga Bwin neste regresso ao António Coimbra da Mota, onde já tinha jogado em 2019/20 por empréstimo do Marítimo.

Os adeptos canarinhos estão nas nuvens, mas o brasileiro garante que a equipa continua sem entrar em euforias. “Sabemos que isto é apenas o começo e temos que manter a humildade e os pés bem assentes no chão para continuar a somar bons resultados no muito que ainda falta nesta temporada”, concluiu o camisola 4 dos estorilistas.