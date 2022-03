Exame confirma lesão de David Bruno

David Bruno, lateral-direito do Estoril, fez um exame que confirmou a lesão muscular na coxa direita. No entanto, segundo informação do clube, a situação não é muito grave e a utilização do jogador frente ao Benfica vai depender da recuperação nos próximos dias. Caso não esteja a 100 por cento será Soria a alinhar no lugar. Esta opção não será, seguramente, a maior preocupação para Bruno Pinheiro, até porque o espanhol fez 22 jogos esta época, 20 deles a titular, enquanto David Bruno só jogou de início 11 vezes, num total de 17 partidas.

Hoje, o plantel continua a preparar a visita ao Benfica e amanhã vai para estágio.