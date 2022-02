Expulsão de Raúl Sliva em Alvalade vale um jogo de castigo: árbitro reconheceu que o central tentou disputar a bola

Raúl Silva, defesa do Estoril, foi castigado com um jogo de suspensão devido ao vermelho direto que viu no jogo contra o Sporting, após entrada dura sobre Pedro Porro. O Conselho de Disciplina analisou o relatório do árbitro e também a defesa do jogador e concluiu que não houve conduta violenta, apesar de se tratar de um lance enquadrado como 'prática de jogo violento'."O jogador entrou sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo. O jogador adversário foi atingido a meio da perna (a meio da canela), sensivelmente a meio do espaço compreendido entre o joelho e o tornozelo, na parte frontal. (...) conduta foi claramente na disputa da bola", pode ler-se no relatório do árbitro Hélder Malheiro.Na defesa do jogador, é dito que Raúl Silva "atingiu o seu adversário no seguimento de um movimento natural do seu pé, que inevitavelmente encontra a perna do adversário após pontapear a bola, não sendo de forma alguma possível que o jogador evitasse esse contacto". Dessa forma, o Estoril está "em crer que o cartão vermelho é desadequado e excessivo tendo em conta que o jogador não pretendeu de forma alguma usar força excessiva ou brutalidade sobre o adversário".Após a análise da defesa, o Conselho de Disciplina (CD) "entende que não obstante o árbitro reconhecer que o lance ocorreu na 'disputa da bola', o que, de acordo das leis do jogo, afasta uma situação de 'conduta violenta', subsiste ainda assim a descrição constante do Relatório de árbitro e dos esclarecimentos adicionais solicitados."