Fernando Valente de saída da equipa sub-23 do Estoril por motivos pessoais

O Estoril anunciou esta quarta-feira que Fernando Valente está de saída do comando técnico da equipa de sub-23, pedido que o próprio fez a direção do clube por motivos pessoais."A Estoril Praia – Futebol, SAD, informa que aceitou o pedido do treinador Fernando Valente para cessar, por motivos pessoais, o respetivo contrato de trabalho, com efeitos a partir da presente data", pode ler-se no comunicado da SAD.O treinador, de 63 anos, assumiu os sub-23 do Estoril esta época, tendo somando duas vitórias, outras tantas derrotas e dois empates nos seis jogos em que orientou a formação de Cascais.