Fernando Valente vai treinar sub-23

Fernando Valente vai treinar os sub-23 do Estoril, rendendo Vasco Botelho da Costa que saiu para a União de Leira. O técnico de 62 anos regressa, assim, a Portugal, depois de ter orientado os juniores do Shakhtar Donetsk desde 2019/20, quando se mudou para a Ucrânia juntamente com Luís Castro, que assumiu a equipa principal.

Já o plantel orientado por Nélson Veríssimo, que ontem perdeu 4-0 num treino com o Sporting, goza hoje a folga semanal.