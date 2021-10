Ferraresi antevê jogo com o Benfica: «Queremos mandar em casa»

O defesa central Nahuel Ferraresi vincou esta sexta-feira a sua determinação de ajudar o Estoril a "mandar em casa" na receção este sábado ao líder Benfica, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin.

Em declarações à assessoria de imprensa do clube, o jogador venezuelano, de 22 anos, assegurou que o plantel estorilista trabalhou "forte" durante a semana, alimentando a ambição de "conseguir os resultados para levar uma época de alto nível na Liga portuguesa", onde o Estoril ocupa atualmente o quarto lugar da classificação, com 18 pontos, menos seis do que os encarnados.

"Conhecemos o Benfica e sabemos o que representa jogar uma partida destas. Temos de estar muito mais atentos do que nos outros jogos e concentrados para obter um bom resultado. Também sabemos que jogamos em casa e vamos em busca dos três pontos, não importa quem seja o rival, temos de ser nós a mandar em casa", sublinhou.

Cedido por empréstimo do Manchester City aos canarinhos, Ferraresi soma já quatro encontros no campeonato sob as ordens do treinador Bruno Pinheiro e enalteceu a forma como se adaptou ao futebol português e ao Estoril.

"Penso que a adaptação foi muito rápida, graças aos companheiros e à equipa técnica, porque me receberam muito bem, e dentro e fora de campo são incríveis. Por isso, a adaptação decorreu de excelente forma e há que continuar a melhorar de dia para dia. Trabalha-se sempre para estar no onze ou pelo menos entre os convocados e é preciso estar preparado para ajudar quando a equipa precisa e na posição que o treinador me peça", completou.

O jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin entre o Estoril, quarto classificado, com 18 pontos, e o Benfica, líder da classificação, com 24 pontos, está marcado para este sábado, às 19H00, no Estádio António Coimbra da Mota.