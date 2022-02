Francisco Geraldes: «Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente»

Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente.



Francisco Geraldes viveu este sábado, nos instantes finais do duelo entre Marítimo e Estoril, a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin, certamente um dos momentos mais insólitos da carreira. O médio-centro dos canarinhos preparava-se para bater um pontapé de canto quando é 'atingido' por um... saco de tremoços, que prontamente entregou nas mãos do árbitro da partida.Momentos após o final da partida na Madeira, o internacional sub-21 português reagiu nas redes sociais de forma bem humorada, com direito a uma piada política relacionada com os resultados das Eleições Legislativas, que terminaram com maioria absoluta do Partido Socialista (PS)."Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente. Enfim, continuem a votar PS", escreveu o antigo jogador do Sporting.