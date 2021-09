Francisco Geraldes brilha na Feira do Livro

Francisco Geraldes teve uma tarde diferente. O médio do Estoril aproveitou a folga concedida ao plantel e foi estrela... na Feira do Livro, onde esteve para fazer o lançamento do seu livro de poemas. ‘Cito, longe, tarde’ é o título da publicação que vai para as bancas, sendo que Geraldes esteve no evento a autografar livros para os fãs interessados.

Curiosamente, o médio vai agora assumir um papel de ainda maior destaque no meio-campo após a saída de Crespo para o Fenerbahçe.