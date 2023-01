Francisco Geraldes de fora até fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Geraldes só vai voltar a jogar em fevereiro. O médio do Estoril foi operado a um joelho e, embora já esteja em período de recuperação, só estará a 100 por cento no próximo mês.Este é mais um problema para Nélson Veríssimo que não vai contar com um dos jogadores mais influentes da equipa quando precisa urgentemente de vencer.