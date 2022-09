Francisco Geraldes e o penálti averbado ao FC Porto: «É muito tempo para se tomar uma decisão tão simples»

Francisco Geraldes destacou-se no empate (1-1) caseiro do Estoril diante do FC Porto e analisou o ponto conquistado.

“Com tantas emoções vividas no jogo é difícil ter uma visão mais crítica e fria do mesmo. Na segunda parte, obviamente com a força e o poderio do FC Porto estivemos mais no nosso meio-campo defensivo. Conseguimos sair três ou quatro vezes em transição, mas não conseguimos aproveitar. Estivemos a maior parte do jogo a vencer, mas um ponto para nós é importante, ainda por cima com uma equipa desta dimensão e temos que nos agarrar a isso", começou por dizer à Sport TV, abordando o penálti sancionado em prol dos dragões nos descontos.





Relacionadas Nélson Veríssimo e o empate com o FC Porto: «Dou os parabéns à equipa, foram verdadeiros campeões» Análise ao campeonato realizado pelo Estoril



"É uma questão de fora-de-jogo ou não, obviamente não estou enquadrado na linha para perceber se está ou não está. Deixo isso para uma análise posterior, mas lá está perde-se muito tempo. É muito tempo para se tomar uma decisão tão simples. Ou está fora-de-jogo ou não está… neste caso ou é mão ou não é. Perde-se muito e nem sei quanto tempo é que foi, mas é difícil para toda a gente, para nós, para o público, para o árbitro e é nestas coisas que podemos melhorar para o futebol português ser um melhor espetáculo", considerou o médio português sobre a tomada de decisão da equipa de Luís Godinho.

"A nível coletivo as coisas estão a correr bem, são muitos jogadores novos, treinador novo e ter 11 pontos nesta altura já com Sporting e FC Porto disputados é uma boa soma. Poderíamos ter mais, é verdade, mas acho que é positivo. A nível pessoal estou confiante, sinto-me livre a jogar, tenho a confiança do treinador e isso é o mais importante."