Francisco Geraldes feliz na Amoreira

Francisco Geraldes tem sido o jogador em destaque no Estoril esta época e ontem o médio disse, em poucas palavras, porque está a viver uma temporada positiva em termos individuais.

“Sinto-me bem, adaptado e também que o clube confia em mim. A partir daí é só dar o melhor em campo”, disse no canal Eleven, antes de anunciar que mais tarde deve ser treinador.

Entretanto, no Brasil foi notícia a negociação avançada do Internacional com o Estoril para a transferência do médio Allison. O jogador de 20 anos deve assinar pelos canarinhos e o clube brasileiro fica com uma percentagem numa futura venda. A confirmar-se, Allison viaja em breve para Portugal mas inicialmente para integrar o plantel dos sub-23.