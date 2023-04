Francisco Geraldes punido pelo treinador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Geraldes, habitual titular do Estoril, foi o grande ausente da partida.No final do jogo, o técnico Ricardo Soares não confirmou um alegado atrito que, sabe, terá acontecido durante a semana e ditado o afastamento do camisola 10, e não se alongou sobre o tema, garantindo: "O que posso dizer é que foi opção minha."