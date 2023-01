Francisco Geraldes: «Soubemos aproveitar»

Após o jogo, Francisco Geraldes sublinhou a importância do triunfo. "Vínhamos de uma série difícil e negativa, pouco confiantes e animicamente em baixo. Por isso, esta vitória sabe ainda melhor",disse o médio, à Sport TV. Num noite em que voltou a jogar após lesão, abriu o ativo e assistiu para o 2-0, o ‘10’ estorilista deixou "uma palavra a todas as pessoas que trabalham no clube" e valorizou o desfecho pela valia do rival: "O Casa Pia é uma boa equipa e está a fazer um bom campeonato, mas dá os seus espaços e soubemos aproveitá-los."

Do lado dos gansos, Diogo Pinto falou num "jogo ingrato", mas sublinhou "o espírito da equipa". "Temos uma atitude fantástica e isso não vai mudar. Vamos continuar a trabalhar e a ser o mesmo Casa Pia", garantiu o médio de 23 anos. *