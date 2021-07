Negócio fechado. Francisco Geraldes é reforço do Estoril por empréstimo do Rio Ave. A cedência é válida até ao final da época, mas, na prática, é como se fosse em definitivo, visto que, sabe Record, o acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória por parte dos canarinhos.





As conversas entre os dois clubes já decorriam há vários dias e, esta quarta-feira, foi atingido finalmente um entendimento. Um final feliz para todas as partes, já que também era do interesse do Rio Ave abrir mão do jogador, não pela qualidade do mesmo mas pelo salário incomportável para um clube que agora milita na 2.ª Liga. O Estoril ganha uma opção de grande valor e já com experiência para ajudar neste regresso ao principal escalão.A oficialização da transferência poderá ocorrer ainda durante esta quarta-feira.