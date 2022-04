Gamboa: «Queríamos ter a baliza a zeros e conseguimos»

O médio Gamboa foi o elemento em evidência na equipa do Estoril e, no final do empate com o Sp. Braga, sublinhou o facto de a formação canarinha não ter sofrido golos, algo que não tinha sido capaz de alcançar nas três jornadas anteriores. "Tivemos uma semana de bastante foco e trabalho naquilo que tínhamos de melhorar. Acima de tudo, queríamos ter a baliza a zeros e conseguimos", começou por referir, aos microfones da Sport TV.

"É um ponto importante na nossa caminhada. Na primeira parte tivemos mais oportunidades e o Sp. Braga só fez um remate. Na segunda, foi o Sp. Braga a dominar, mas soubemos sofrer. Na minha opinião o empate ajusta-se ao que foi o jogo", acrescentou. Relativamente os quatro jogos que faltam disputar, Gamboa vincou: "Queremos conquistar o máximo de pontos."

No final da partida, António Salvador parou no relvado para cumprimentar Rui Fonte, antigo atleta dos minhotos.