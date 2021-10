Gamboa destacou a crença que a equipa do Estoril teve para conseguir o empate a 1 golo frente ao Benfica.





"Parabéns à nossa equipa, acreditámos até ao fim, contra uma grande adversário. Somos uma equipa que não tem problemas de jogar homem a homem no campo todo, de marcar a saída de bola, onde somos fortes. Não nos descaracterizámos, acreditámos até ao fim e fizemos o golo do empate. O resultado é justo", referiu."Faz parte não desistir. Acima de tudo, estamos focados nos planos de jogo. Trabalhamos bem durante a semana e acreditámos no nosso plano, deu certo", prosseguiu.Gamboa considerou que este resultado dá ânimo. "Tem um gosto especial roubar pontos a um grande. Mais um para a nossa caminhada. Jogo a jogo, à procura dos 3 pontos. O próximo jogo é com o Vizela e mais uma vez vamos procurar os 3 pontos", concluiu.