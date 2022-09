Gilson Benchimol: «Quando cheguei ao Estoril, senti que era totalmente diferente»

Gilson Benchimol é um dos jovens promissores do Estoril. Na primeira temporada que integra de forma definitiva o plantel canarinho, o avançado de 20 anos continua à procura do seu espaço.Em entrevista ao portal Tribalfootball.com, o cabo-verdiano recordou os anos no Damaiense e o impacto que sentiu quando se mudou para o Estoril."Quando cheguei ao Estoril, senti que era totalmente diferente. Nessa altura, nunca tinha estado num contexto profissional, em termos competitivos", começou por referir Gilson Benchimol, lembrando o início da carreira como… lateral direito: "Naquela época, sempre fui um lateral-direito ofensivo, sempre dando apoio ao ataque. Primeiro no Real e no Linda-a-Velha e depois no Damaiense."Nas últimas duas temporadas, Gilson foi uma das figuras das equipas de sub-23 do Estoril que se sagraram bicampeãs da Liga e Taça Revelação e mereceu a confiança de Bruno Pinheiro para começar a integrar os treinos da equipa principal. O bom desempenho, valeu-lhe a estreia na 1ª Liga, na jornada 32, frente ao Famalicão. A dar nas vistas em Portugal, o selecionador Bubista convocou-o para a seleção de Cabo Verde e, em março passado, assinou um hat trick no jogo frente ao Liechtenstein."Fiquei muito feliz, foi um momento que esperava desde a primeira vez que fui chamado para a seleção. O meu objetivo é tornar-me no melhor marcador da seleção", confessou o avançado, que diz que "aprendeu muito" no balneário com Bebé, ex-jogador do Man. United, e que quer seguir os passos de Victor Osimhen e Rafael Leão.Com os golos a surgirem, no mercado de verão apareceram também alguns interessados, mas nem isso retirou o foco ao jovem ponta-de-lança. "Ouvi alguns rumores, mas a minha forma de entrar e sair do relvado não mudou desde então, para ser sincero. O meu foco está, claro, no Estoril e na nossa temporada", revelou Gilson Benchimol, assumindo um gosto especial pela principal liga francesa: "A Ligue 1 é uma liga com muitas transições, onde os jogadores mais rápidos se destacam, mas no final de contas eu gosto de qualquer uma das principais ligas da Europa", referiu.