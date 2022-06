Gonçalo Esteves oficializado no Estoril

Gonçalo Esteves foi oficializado esta quinta-feira como jogador do Estoril por empréstimo do Sporting.A mudança para a Amoreira vai ao encontro do desejo dos dois clubes. O Estoril procurava um lateral-direito com características diferentes dos dois que tem com contrato: Soria e David Bruno. Da parte do Sporting, o objetivo era encontrar um clube de 1ª Liga, no qual Gonçalo Esteves possa jogar com mais regularidade e ganhar experiência no escalão principal, depois de apenas 10 jogos na época passada.A parte da cedência não ter opção de compra também é fácil de perceber. Ainda com 17 anos, Gonçalo Esteves fez alguns jogos na equipa principal e é esperado que continue a evoluir para um dia ser o lateral-direito dos leões, por isso não é para vender.