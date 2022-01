Gonçalo Gomes deixa o V. Guimarães e ruma ao Estoril

Gonçalo Gomes é reforço do Estoril. O avançado representava a equipa B do V. Guimarães e assinou pelos canarinhos até 2024. A apresentação do jogador deverá acontecer nos próximos dias.O avançado, de 20 anos, vai fazer parte da equipa sub-23, mas também deverá trabalhar com a equipa principal.De resto, o atacante chegou a fazer parte dos quadros da formação do Benfica, que detém 20% do passe do jogador. O Estoril detém 60%, ao passo que os minhotos também ainda ficam com 20% dos direitos económicos.