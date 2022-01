Gregos ligam Franco ao PAOK

André Franco tem sido um dos destaques do Estoril na Liga Bwin e ontem, na Grécia, surgiram rumores de um eventual interesse do PAOK no médio dos canarinhos. Segundo apurámos, ninguém do emblema grego contactou a SAD do Estoril, que só está disposta a transferir jogadores nesta janela de mercado por propostas muito tentadoras. Recorde-se que André Franco renovou recentemente até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, tal como os extremos Chiquinho e Arthur.