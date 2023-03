Grupo estorilista viaja hoje para o Algarve

O Estoril viaja hoje para o Algarve, onde vai realizar um estágio de uma semana até ao encontro com o Chaves, agendado para sábado. Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos à frente dos canarinhos, o técnico Ricardo Soares vai aproveitar o momento para consolidar processos e renovar o estado de espírito da equipa. Ainda assim, o treinador pode retirar pelo menos uma ilação positiva do duelo com o FC Porto: voltaram a marcar dois golos num jogo, o que não acontecia desde o duelo com Torreense (2-2), em dezembro, para a Taça da Liga. Os canarinhos não faturavam a duplicar no Estádio do Dragão desde 2004, quando empataram 2-2.