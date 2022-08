Ibrahim Cissé está no radar do Estoril

O Estoril está interessado na contratação de Ibrahim Cissé, segundo avançou a imprensa francesa. O central costa-marfinense, de 23 anos, chegou recentemente a acordo para a rescisão de contrato que o ligava ao Nice e poderá assinar pelo emblema canarinho a custo zero. Para além do Estoril, também os belgas do Sint-Truiden demonstraram interesse concreto no defesa que representou o Famalicão na temporada 2019/20.

Depois das negociações entre o Estoril e o guarda-redes Phelipe Megiolaro caírem, o brasileiro veio a público esclarecer o sucedido. “Não aleguei problemas pessoais. Recebi a proposta do clube, já assinada, concordei com os termos, eu era a pessoa mais interessada”, começou por revelar o guardião, garantindo: “Não guardo rancor do clube, agradeço pelo interesse e podemos, voltar a conversar.” Entretanto o Estoril já contratou Pedro Silva para a baliza.