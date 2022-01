Ao Minuto há 53 min 15:31 Ifeanyi Onwudiwe vai reforçar o Estoril



Ifeanyi Onwudiwe vai reforçar o Estoril, uma vez que foi inscrito na Liga Portugal. O médio, de 20 anos, chega proveniente do Osasco Audax, do Brasil.O brasileiro fez apenas um jogo pela equipa principal do emblema de São Paulo, na temporada de 2021, tendo jogado a grande maioria do tempo nos sub-20.Recorde-se que, na quinta-feira, Bruno Pinheiro foi bastante explícito ao falar da urgência de reforços para colmatar as várias saídas no plantel.