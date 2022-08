João Carlos: «Feliz por voltar ao Estoril e ajudar com golos»

Autor de dois dos três golos da vitória do Estoril sobre o Paços de Ferreira , João Carlos era naturalmente um homem feliz após o encontro. Tanto pelo registo individual, como pelo triunfo da equipa da Linha."Muito importante esta vitória. Feliz por voltar ao Estoril e ajudar com golos e a conquistar vitórias. Quero dar continuidade ao trabalho da época passada, quero ajudar a malta. Ainda temos muito a trabalhar, um grupo jovem, mas temos trabalhado bem e temos tudo para fazer uma boa temporada", começou por analisar, à SportTV."Gostamos de ter a bola e trabalhar as jogadas. O nosso treinador passa confiança para nós jogarmos dessa forma e sentimo-nos à vontade com bola, que é muito melhor do que andar a correr atrás dela", finalizou.