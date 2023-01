João Carvalho assume: «Claro que Veríssimo teve um peso muito grande»

À conversa no canal Eleven, João Carvalho, médio de 25 anos cedido pelo Olympiacos ao Estoril, fez um balanço muito positivo da época, até ao momento."O balanço é sempre positivo, voltar a Portugal, para junto da minha família, é sempre positivo", referiu o jogador, antes de admitir dificuldades inesperadas: "A adaptação não foi tão fácil como esperava, com mudança de casa e afins, são coisas normais, que todas as pessoas passam. Mas tenho vindo a crescer, temos uma boa base, um bom grupo, todos têm ajudado."A sequência de resultados dos canarinhos não tem sido propriamente favorável - é preciso recuar dez jogos para deparar com a última vitória, com o Amora, para a Taça de Portugal, a 14 de outubro -, mas João Carvalho não desanima: "Tivemos agora uma fase menos boa, mas a Taça da Liga é também para rodar. Agora, com o regresso do campeonato, as coisas vão voltar ao normal."Com passagens por Benfica, Nottingham Forest, Almería, Olympiacos e Estoril, João Carvalho foi desafiado a revelar qual o fator determinante para escolher o rumo a tomar. Dinheiro? Equipa? Prestígio? O que pesa mais na decisão de ir para um clube? A resposta foi certeira. "É preciso falar com as pessoas, com os dirigentes, com o treinador, perceber quais são as suas ideias. Se perceberes que o treinador te quer mesmo na equipa, é para aí que deves ir, é onde sabes que vais jogar", referiu o médio que assumiu, sem problemas, ter sido esse um fator muito importante: "Sim, claro, [Nélson] Veríssimo já me conhecia, claro que teve peso na decisão."