João Carvalho considera que o Estoril poderia ter empatado "com um pouco de sorte"

O Estoril saiu derrotado do Estádio da Luz, por 1-0, um resultado que João Carvalho considera que, "com um pouco de sorte", poderia ter sido mais positivo para a equipa de Ricardo Soares."Jogámos num campo difícil, diante de uma equipa forte, viemos para conquistar pontos. Tentámos o máximo possível. O Benfica obrigou-nos a baixar em alguns momentos, mas a nossa segunda parte foi muito boa, com boa construção, fizemos pouco remates, mas mostrámos qualidade. Podíamos ter empatado com um pouco de sorte. Vamos lutar até ao final em nome do Estoril", prometeu o jogador, em declarações à BTV.Sobre a luta pela permanência, o jogador formado no Benfica lembra que o Estoril não está na zona de despromoção e que depende apenas de si."Até ao fim tudo é possível. Vamos tentar conquistar o máximo de pontos possível. Vamos tentar ganhar já o próximo jogo [receção ao Santa Clara]", concluiu.