João Carvalho: «Estou de rastos sem conseguir falar»

João Carvalho não conseguiu esconder a sua frustração com a eliminação na Taça de Portugal. "O nosso último jogo foi para esquecer e tínhamos de reagir. Tentámos tirar as coisas negativas e aproveitar as positivas, por exemplo tínhamos sofrido golos de canto e agora estivemos bem na bola parada. Foi um jogo em que demos tudo, tentámos dividir com o Benfica mas eles têm uma grande equipa e estão numa excelente forma", afirmou o médio, à Sport TV, onde considerou a expulsão de Francisco Geraldes como o momento do jogo: "Houve erros individuais nossos, eu podia ter parado a jogada mas o futebol é assim. O Geraldes deu tudo o que tinha e o vermelho foi pela equipa e temos de agradecer-lhe pois o lance era claramente de golo. Parabéns ao Benfica mas dignificámos a camisola. Demos o nosso melhor e estou aqui de rastos sem conseguir falar".Para terminar, o criativo canarinho reconheceu que foi "especial" defrontar o Benfica. "Passei lá a minha formação mas agora já penso no jogo com o Santa Clara", concluiu.