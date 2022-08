João Carvalho oficializado no Estoril por empréstimo do Olympiacos

O médio ofensivo João Carvalho vai alinhar no Estoril até ao final da temporada, por empréstimo dos gregos do Olympiacos, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga Bwin."Bem-vindo João Carvalho, és Mágico", revelou o clube da Linha de Cascais, nas suas redes sociais, confirmando o regresso do médio a Portugal, após quatro temporadas no estrangeiro.

João Carvalho, de 25 anos, cumpriu toda a formação no Benfica, clube no qual chegou à equipa principal em 2017/18, depois de ter alinhado no Vitória de Setúbal por empréstimo dos encarnados.

Depois, em 2018/19, rumou ao Nottingham Forest, que, após duas temporadas, o cedeu por empréstimo aos espanhóis do Almeira, antes de rumar ao Olympiacos, em 2021/22.

O internacional português sub-21 é o 11.º reforço dos canarinhos, juntando-se ao guarda-redes Pedro Silva (ex-Vizela), aos defesas Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Pedro Álvaro e Tiago Araújo (ambos ex-Benfica), aos médios Mor Ndiaye (ex-FC Porto), Titouan Thomas (ex-Lyon) e James Léa-Siliki (ex-Rennes), e aos avançados Tiago Gouveia (emprestado pelo Benfica), Alejandro Marqués (emprestado pela Juventus) e Rodrigo Martins (ex-Mafra).

Após três jogos, o Estoril Praia soma quatro pontos na I Liga, ocupando o grupo dos oitavos classificados, juntamente com Vizela, Desportivo de Chaves, Sporting e Casa Pia.

Na quarta jornada, a formação comandada por Nélson Veríssimo visita o Paços de Ferreira, em encontro agendado para sexta-feira, às 20:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.