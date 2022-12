João Gamboa reforça o Estoril: «Venho com tudo para criar mais momentos de felicidade»

O Estoril oficializou esta sexta-feira a contratação do médio português João Gamboa, que chega por empréstimo dos belgas do OH Leuven até ao final da temporada. "Estou muito feliz por regressar a um sítio onde fui muito feliz. Venho com tudo para criar mais momentos de felicidade", assumiu o jogador, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Trata-se de um regresso de João Gamboa ao Estádio António Coimbra da Mota, depois de ter representado o Estoril durante duas temporadas seguidas (2020/21 e 2021/22). Este ano só disputou quatro partidas pelo OH Leuven.