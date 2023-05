João Paulo Correia: «A imagem que o Estoril tem passado é de credibilidade e crescimento»

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, visitou esta segunda-feira as instalações do Estoril com o objetivo de conhecer a realidade do clube, que disputa a Liga Bwin.

João Paulo Correia percorreu as instalações desportivas do Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, onde realizou uma reunião com o presidente da SAD do emblema da Linha de Cascais, Ignacio Borra Beristain, com o intuito de escutar conhecimentos e preocupações da administração estorilista.

Além de ter contado com o seu presidente, o Estoril Praia também se fez representar pelo seu diretor geral, Guilherme Muller, e ambos transmitiram a João Paulo Correia as ideias e posicionamentos do Estoril Praia enquanto sociedade desportiva.

O conjunto canarinho abordou ainda a responsabilidade social e ambiental e ainda o futuro enquanto projeto desportivo e sustentável, assim como a visão dos seus responsáveis relativamente ao estado atual do futebol português e as possíveis medidas a implementar para que este melhore.

No final, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto transmitiu elogios ao Estoril Praia, considerando bastante produtiva a reunião realizada. "A imagem que o Estoril Praia tem passado é de estabilidade, credibilidade e crescimento", indicou João Paulo Correia, que ainda acrescentou que "pela informação partilhada na reunião percebe-se que a SAD tem um projeto de futuro para permitir ao Estoril Praia conquistar ainda mais".

Ao lado do responsável pela tutela do Desporto, Ignacio Beristain Borra retribuiu os elogios, destacando a "dedicação" que João Paulo Correia "tem manifestado em prol do desporto nacional." "Em primeiro lugar quero agradecer a disponibilidade do sr. secretário de Estado da Juventude e do Desporto. A dedicação que tem manifestado em prol do desporto nacional é prova do empenho nesta área. Nesta agradável visita foi possível dar a conhecer a nossa realidade e perspetivar o futuro, não só do Estoril Praia, mas também do futebol português", concluiu o responsável máximo pela SAD do Estoril.