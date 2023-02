Joãozinho acredita na recuperação: «Estamos no caminho certo»

Joãozinho, apesar da derrota (0-2), considera que o Estoril deixou uma imagem positiva em Alvalade. "Fomos muito coesos e, quando tivemos a oportunidade de lançar o contra-ataque fizemo-lo. Podíamos ter decidido melhor num ou noutro lance, mas creio que fizemos um bom jogo e dignificámos a camisola do Estoril. Estamos no caminho certo pois temos de estar unidos e coesos. Amanhã temos um novo ciclo com um timoneiro e esperamos que seja um ciclo de sucesso", afirmou o defesa, à Sport TV, onde ainda abordou a saída do treinador: "Foi uma semana algo diferente pois ficámos sem o nosso treinador [Veríssimo] a quem desejo tudo de melhor, as coisas não correram como esperávamos mas é uma enorme pessoa e merece todo o sucesso no futuro. Ainda não sei se o novo mister é o Ricardo Soares, a SAD está a tratar disso. Se for ele é um treinador com créditos firmados no futebol nacional".O capitão do Estoril ainda lembrou que o primeiro golo nasceu de "uma infelicidade", e destacou o mérito do avançado leonino no segundo golo. "O Trincão teve mérito mas o caminho é este, perante um grande adversário fizemos um jogo competente", acrescentou o jogador que ainda abordou o regresso a Alvalade: " É sempre especial regressar a casas que representámos. Respeito este enorme clube e, para mim, é um privilégio jogar nestes grandes estádios".