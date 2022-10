Joãozinho aponta à arbitragem em Portimão: «Está aos olhos de toda a gente o que se passou»

Joãozinho surgiu na flash-interview da Sport TV muito agastado com a arbitragem de Gustavo Correia, após o empate no Algarve, no campo do Portimonense ( 1-1 ). O Estoril terminou com 10 elementos, face à expulsão do guarda-redes Dani Figueira, sendo que os canarinhos viram ser-lhes assinalados dois penáltis."Primeiro, é difícil falar. Em segundo lugar, estou aqui por respeito a vocês. Acho que foi visível, está aos olhos de toda a gente o que se passou. Vou estar a falar para quê? Não vale a pena falar do jogo. Estou aqui por respeito a vocês, jornalistas, pelo vosso trabalho. Senão não estaria aqui", referiu o capitão, afastando-se desde logo do local das entrevistas rápidas.