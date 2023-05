Joãozinho assume que juventude do grupo pesou

Joãozinho, capitão do Estoril, apontou a juventude como um dos factores para campanha irregular dos canarinhos. "A quebra a meio da época deveu-se a dois factores. Primeiro, acabou o factor surpresa, os adversários já nos conheciam. Depois, a juventude do plantel pesou. Muitos jogaram pela primeira vez contra adversários como o Benfica ou o FC Porto", disse o lateral esquerdo no Canal 11, onde esteve acompanhado por Bernardo Vital e Dani Figueira. O central encontrou outra explicação: "Faltaram-nos empates. Às vezes é melhor segurar um ponto do que ir à procura de mais golos e sofrer no fim, como aconteceu em Portimão." Já o guarda-redes contou um segredo. "Quando cheguei ao Estoril era um trolha a jogar com os pés e sinto que já evolui muito", admitiu Dani Figueira.