Joãozinho: «Contra estas equipas temos de ser eficazes»

Capitão de equipa do Estoril, Joãozinho foi o porta-voz do plantel canarinho após a derrota por 2-0 diante do Sporting . Na 'flash interview', o canhoto assumiu que a primeira parte da equipa não foi bem conseguida, mas aproveitou para elogiar a forma como respondeu na segunda."Penso que demorámos a adaptar-nos ao jogo deles. Devíamos ter feito o que fizemos na 2.ª parte. Apertar mais e ir para cima deles para criar dificuldades. É fruto de muitos jogadores estarem a fazer o primeiro jogo contra um grande neste ambiente. É normal a ansiedade. Fizemos uma excelente 2.ª parte. Também algumas oportunidades na 1.ª parte. Contra estas equipas temos de ser eficazes, porque a eles basta-lhes ter uma e fazem golo", começou por assumir, à SportTV."Nestes jogos temos de ser eficazes nas poucas chances que temos. O Sporting foi superior ao longo do jogo mas 2.ª parte foi mais repartida fruto da pressão subida. Temos a bola do Rosier e podíamos ter feito golo. O Sporting não tem nenhum lance de perigo na 2.ª parte. Temos de fazer golo para meter jogo a nosso favor. Fica a 2.ª parte que fizemos. Estamos num bom caminho e a formar boa equipa", frisou.A fechar, o defesa assume que, mesmo perdendo, a equipa pode tirar ilações deste jogo. "Entrou muita gente nova, Perdemos o Artgur no último dia de mercado e o Franco. Há jogadores que ainda se estão a adaptar é normal."